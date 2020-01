Anitta regressa a Portugal para atuar no Rock in Rio e no Marés Vivas

Hoje às 08:36 Facebook

A cantora brasileira Anitta regressa a Portugal em 2020, para uma jornada dupla, dois anos após trazer o "funk" pela primeira vez a terras portuguesas.

Anitta atua no Parque da Bela Vista a 28 de junho, no mesmo dia em que sobe ao palco o norte-americano Post Malone.

A jornada dupla da artista brasileira completa-se 20 dias depois, em Vila Nova de Gaia, com Anitta a atuar no Meo Marés Vivas, a 18 de julho, no mesmo dia de Liam Payne, ex-One Diretion.

Liam Payne foi o primeiro nome confirmado na 14.ª edição do MEO Marés Vivas, que vai decorrer nos dias 17, 18 e 19 de julho, em Vila Nova de Gaia. Os ingressos já estão à venda. O bilhete diário custa 38 euros (70 euros se for VIP) e o passe geral vai custar 70 (180 se for VIP).

O Rock in Rio Lisboa,, que vai acontecer no parque da Bela Vista, em Lisboa, a 20-21 e a 27-28 de junho, já anunciou também outros nomes para edição 2020, como Post Malone, Black Eyed Peas e Camila Cabello.