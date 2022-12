Anjos: "Somos um projeto de família, para famílias e estamos à flor da pele"

Patrícia Naves Hoje às 09:08 Facebook

Os Anjos revelam ao JN o disco especial "Estrelas de Natal" e o projeto que vai durar até 2025. Há convidados de luxo, clássicos aportuguesados e digressão.

O álbum chama-se "Estrelas de Natal", está já nas lojas e plataformas de streaming (incluindo YouTube) e é, na verdade, a base de um projeto até 2025, revelou ao JN Nelson Rosado, vocalista, a par do irmão, Sérgio, do grupo Os Anjos.

"Este é o ano zero. O projeto é a quatro anos, com possibilidade de ainda crescer", diz o cantor. A base que se criou com este disco é suporte para o que será um grande espetáculo de Natal a acontecer anualmente a partir do próximo ano. "Em 2023, muito provavelmente estaremos a apresentar mais singles, outros clássicos e convidados, tudo para acrescentar ao reportório de um concerto que irá fazer estrada", adianta Nelson.