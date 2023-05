Anna Setton confirmada no Misty Fest

JN Hoje às 15:14 Facebook

A artista brasileira Anna Setton vai atuar na edição deste ano do Misty Fest, anunciou a promotora Uguru. Os espetáculos no Porto e em Lisboa estão marcados para novembros.

Casa da Música, no Porto, a 9 de novembro, e o Museu do Oriente, no dia seguinte, em Lisboa, acolhem a nova passagem de Anna Setton pelos palcos portugueses.

Artista, cantautora e instrumentista oriunda de São Paulo, Setton fez o seu tirocínio musical a voz a cantar nos clubes de São Paulo, tendo acompanhado ainda figuras como Toquinho, Omara Portuondo, Sadao Watanabe e Mestrinho em digressões mundiais.

A cantora vai mostrar ao público português o seu terceiro disco de originais, "O futuro é mais bonito". em formato de quarteto.

Gravado no Recife, o álbum contou com os contributos de João Camarero, Ed Sataudinger, Juliano Holanda, Igor de Carvalho, Edu Sanginardi e Rodrigo Campello.

Os bilhetes vão ser postos à venda no dia 16.