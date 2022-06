Anne Fontaine: "O politicamente correto é um anestésico"

João Antunes Hoje às 13:57 Facebook

Entrevista com a realizadora do filme "Turno da noite", já em cartaz.

Nasceu no Luxemburgo e passou grande parte da infância em Lisboa. Ainda fala um pouco de português. Diz-nos, na língua de Camões: "Ainda estive em Lisboa há uns meses. Fiz o Liceu Francês até aos meus 15 anos. O meu pai era organista da catedral de Lisboa". O encontro com Anne Fontaine deu-se a propósito da estreia, no Festival de Berlim, de "Turno da noite", onde acompanha três polícias que, numa noite, acompanham um emigrante ilegal ao aeroporto, para ser devolvido ao seu país. Mas, quando descobrem que este poderá incorrer em pena de morte, começam a questionar a sua missão. Virginie Efira, Omar Sy e Grégory Gadebois são os intérpretes.

Como é que descobriu "Police" de Hugo Boris, o livro em que o filme se baseia?