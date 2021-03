Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal conquistam Prémio Pritzker

Hoje às 15:11 Facebook

Os franceses Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal foram os vencedores da edição deste ano do Prémio Pritzker de Arquitetura, anunciado no início desta tarde. A dupla é conhecida pelo seu envolvimento em projetos de habitação sustentável e pela criação do Palais de Tokyo, uma galeria de arte contemporânea em Paris.

Pelo seu "enriquecimento da vida humana", Anne Lacaton (1955, Saint-Pardoux, França) e Jean-Philippe Vassal (1954, Casablanca, Marrocos) são os mais recentes laureados do mais importante prémio mundial de arquitetura.

Sócios-fundadores do ateliê Lacaton & Vassal, criado há mais de três décadas, os dois arquitetos viram a sua "abordagem respeitadora do ambiente" ser contemplada com o galardão. "São radicais na sua delicadeza e ousados na sua subtileza", considerou o presidente do júri, Alejandro Aravena.

Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal conheceram-se no final dos anos 1970, na École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux, e nortearam a sua colaboração desde o início por uma procura da sustentabilidade.

O seu primeiro projeto conjunto foi construído em Niamey, no Níger, e consistia uma cabana de palha temporária, construída com galhos de arbustos locais que cederam às forças do vento dois anos após a conclusão.

A galeria de arte Palais de Tokyo é um dos projetos mais conhecidos da dupla de arquitetos Foto: Direitos reservados

Foi nessa altura que estabeleceram o código de conduta do seu escritório: "nunca demolir o que pudesse ser resgatado, ampliando por acréscimos, respeitando o luxo da simplicidade e propondo novas possibilidades".

Do seu portfólio fazem parte mais de 30 projetos espalhados por toda a Europa e África Ocidental, incluindo instituições culturais e académicas privadas, espaços públicos, habitação social e projetos urbanos.