Annie Ernaux: "Haverá outros momentos em que a esperança irá reviver"

Prémio Nobel da Literatura em 2022, a escritora francesa estreia-se no cinema com "Annie Ernaux - Os Anos Super 8", que já pode ser visto nas salas portuguesas. JN entrevistou-a aquando da exibição do filme no Festival de Cannes.

Antes do anúncio, em outubro passado, de que Annie Ernaux seria a primeira francesa a ganhar o Prémio Nobel da Literatura, já a escritora apresentara, na Quinzena dos Realizadores de Cannes, a sua primeira incursão no cinema. "Annie Ernaux - Os Anos Super 8", agora em estreia nacional, corealizado com o filho, David Ernaux-Briot, é uma montagem de filmagens de viagens feitas com o ex-marido entre 1972 e 1981. A escritora juntou-lhes um texto escrito para a ocasião e o filme pode assim ser visto não só como um retrato da época, mas também enquanto parte integrante da obra literária da autora. Em Cannes, ainda antes do Nobel, o JN esteve à conversa com Annie Ernaux.

Que emoções sentiu ao ver de novo estas imagens?