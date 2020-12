"Another Round" arrebata prémios europeus do cinema

Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme "Another Round", do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, que conta a história de quatro homens que ensinam jovens a beber álcool, é o grande vencedor dos Prémios do Cinema Europeu. O anúncio foi feito este domingo.

O filme "Another Round", do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, que conta a história de quatro homens que ensinam jovens a beber álcool, é o grande vencedor dos Prémios do Cinema Europeu.

Foi distinguido com melhor longa-metragem, realização e argumento, foi ontem anunciado, no final da cerimónia online. Nesta 33.ª edição dos Prémios do Cinema Europeu, "Another Round" conquistou ainda o prémio de melhor ator, para Mads Mikkelsen, enquanto o de melhor atriz foi para Paula Beer, no filme "Undine", de Christian Petzold.

Para a categoria de melhor filme, estavam nomeados "Corpus Christi", de Jan Komasa, "Martin Eden", de Pietro Marcello, "The Painted Bird", de Václav Marhoul, "Undine", de Christian Petzold, e "Berlin Alexanderplatz", de Burhan Qurbani, protagonizado pelo luso-guineense Welket Bungué. "Berlin Alexanderplatz" foi distinguido apenas com o prémio para melhor música original.

O prémio para melhor comédia europeia foi para "The Big Hit", de Emmanuel Courcol, enquanto "Josep", de Aurel, foi considerado a melhor longa-metragem de animação. "Collective", de Alexander Nanau, é o melhor documentário europeu de 2020.

Para receber o prémio Fipresci/Descoberta europeia no cinema foi escolhido o filme "Soli", de Carlo Sironi.

Na cerimónia, muitos atores, atrizes, realizadores e produtores - até a chanceler alemã Angela Merkl - despediram-se, com mensagens em vídeo, do realizador alemão Wim Wenders, que presidiu durante mais de duas décadas à Academia Europeia de Cinema.