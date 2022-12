António Casalinho promovido a Primeiro Solista no Bayerisches Staatsballett

Bailarino português de 19 anos com uma carreira meteórica foi promovido na sexta-feira, a Primeiro Solista do Bayerisches Staatsballett, em Munique, na Alemanha.

Quando António Casalinho começou a dançar com oito anos de idade, rapidamente congregou todas as atenções do mundo da dança português. O bailarino, aluno do Conservatório Internacional de Ballet Annarella Sanchez, em Leiria, foi o único bailarino no Mundo a vencer os quatro principais concursos internacionais de dança: Varna 2018, Youth America Grand Prix 2019, Grand Prix na IBCC China 2019 e Prix de Lausanne 2021, entre outros.

Apesar de já ser há muito conhecido no nicho da dança, em 2017 tornou-se vencedor do formato televisivo "Got Talent Portugal", além de ser convidado especial em galas dedicadas à dança pelo mundo fora.

PUB

O ano passado com dezoito anos começou a sua carreira como solista na companhia Bayerisches Staatsballett, onde interpretou entre outros o papel de "Mercutio" em "Romeu e Julieta" , "Benjamin" em "Cinderella" e "Franz" em "Coppélia". Na sexta-feira passada o diretor da companhia Laurent Hilaire promoveu-o a Primeiro Solista.