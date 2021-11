António Jorge Gonçalves desenha a luz no seu novo livro

Sara Magalhães Hoje às 18:14 Facebook

O ilustrador português António Jorge Gonçalves lançou em outubro o livro "Desenhar do Escuro", que reúne uma seleção de desenhos a preto e branco, de luz e sombra. O livro vai ser apresentado neste sábado no Porto.

António Jorge Gonçalves é um ilustrador, cartoonista, perfomer visual, cenógrafo e professor. Neste sábado está no Clube de Desenho, no Porto, para a apresentação, sobre a forma de masterclass, do seu livro: "Desenhar do Escuro". Com apenas 250 exemplares numerados e assinados contém 82 desenhos a branco sobre papel preto.

Foram quase 300 desenhos feitos durante o confinamento, desde pessoas, ao trânsito e à natureza, feitos sobre folhas pretas e o lápis branco, onde o desafio era desenhar a luz. "É uma prática rara e eu nunca tinha experimentado. Quando desenhamos sobre preto olhamos para as coisas de maneira diferente, passamos a desenhar aquilo que está iluminado. Era como se eu estivesse com uma lanterna a desenhar os desenhos escondidos no escuro", começa por explicar António Jorge Gonçalves.

Tudo começou como por um acidente. "Metade da minha vida profissional faz-se em espetáculos e ficou paralisada. Por isso, fiquei com mais tempo para fazer desenhos de ateliê. E começou com um lápis branco e um caderno de folhas pretas. Fui registando o que via e o que sentia nos poucos momentos que saía à rua", continua, "Tem um pouco de tudo, muitas pessoas isoladas, paisagens urbanas, objetos abandonados até o trânsito".

"A técnica foi só uma questão de aguçar, a ideia de encontrar uma nova técnica como artista passa mais por encontrar um novo brinquedo para brincar. Porque o fazer das obras artísticas tem muito de brincadeira, portanto, trabalhar com uma nova técnica foi um prazer e uma alegria", afirmou o ilustrador premiado com vários prémios, incluindo o Prémio Nacional de Ilustração, em 2013, com o livro "Uma escuridão bonita", de Ondjaki.

A apresentação do livro foge ao tradicional e será feita em forma de masterclass: "Interessava-me partilhar não só o processo de feitura dos desenhos e o que estava por detrás deles, mas sobretudo esta temática da luz. A ideia principal é transmitir e passar uma reflexão sobre a questão da luz na arte e, por outro lado, de revelar um pouco aquilo que está por detrás dos meus desenhos e dar uma hipótese, na segunda parte da aula, de poderem ensaiar os seus desenhos em lápis branco sobre cartolinas pretas. No final podem adquirir o livro, uma edição limitada de apenas 250 exemplares e já não há muitos (risos)".

Passagem do testemunho

António Jorge Gonçalves tem ainda vários projetos a decorrer, "recentemente estreei o espetáculo "Samba de guerrilha", com o músico Luca Argel, em Lisboa e que irá ao Porto no próximo ano, um espetáculo sobre a história do samba, em que desenho ao vivo. No final deste mês vai ser inaugurada uma intervenção plástica no novo centro de arte moderna da Gulbenkian".

Em mãos tem ainda o documentário com o pianista Filipe Raposo chamado "Nascimento da Arte", sobre a necessidade do ser humano de começar a fazer arte, que ainda está a terminar. E ainda no início de dezembro, volta ao Porto para apresentar um livro sobre a técnica do lápis branco em fundo preto, "editado pelo Teatro do São João, um livro sobre o edifício e da parte da cidade do Porto à volta, chamado "Desenho de luz"", anunciou ao JN.

Com um currículo carregado de colaborações, diz que só lhe falta fazer as que o futuro lhe trará. "Sou muito aberto e acredito muito nas alegrias que me vão trazer as colaborações que eu não sonho com as pessoas que eu ainda não conheço", diz, destacando a colaboração com o rapper Lbc Soldjah (Flávio Almada), no espetáculo "Válvula", ainda em digressão. Trata-se de "uma colaboração muito preciosa. Parte da história do graffiti levanta a temática da representatividade e da própria vivência, tensões e ocupações do espaço público. Um espetáculo que geralmente provoca uma discussão e um debate sempre no final".

Numa fase inicial, Gonçalves afirma ter-se inspirado em muita gente, mas agora o que o influencia mais do que tudo "é a vida, a rua, as pessoas e as nossas vidas a chocarem umas nas outras", admitindo que a ideia de "passar o testemunho" faz cada vez mais sentido. "Nós somos quem somos, porque cada geração passou para a seguinte aquilo que já tinha de conhecimento e é um pouco isso, para além de continuar a criar os meus projetos artísticos também passar o que pensei sobre eles e como os fiz.".

Para participar nas masterclasses é necessário contactar diretamente as instituições. A apresentação de "Desenhar do escuro" estará ainda este mês, a 17, em Coimbra, no Centro Cultural Penedo da Saudade; a 21, em Braga, no encontro de ilustração "Braga em Risco" e termina a 4 de dezembro em Almada, na Casa da Cerca.