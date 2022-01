António Onio oferece ao público o poder da criação

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 18:41 Facebook

"Power of vulnerability" convida a ativar a dança com perguntas.

Para falar sobre o seu trabalho enquanto performer e coreógrafo num encontro do sindicato de trabalhadores LGBT em Londres, em 2014, António Onio (Porto, 1989) sentiu-se mais confortável realizando uma "palestra interativa", em que dançava enquanto respondia às questões lançadas pela assistência. "Os movimentos influenciavam as perguntas, que por sua vez influenciavam os movimentos", diz o coreógrafo, que transpôs a sua "palestra" para diferentes contextos em Genebra, Berlim e Atenas. Chega agora ao Teatro Campo Alegre, no Porto, onde irá estrear em palco "Power of vulnerability", peça em que partilha com o público o "poder da criação".

"Num contexto teatral as coisas mudam: a verdade e a mentira misturam-se", diz António, que preparou uma série de perguntas para "desbloquear" a eventual inibição do público. Mas a ideia é que as pessoas se soltem e realmente participem na construção da peça - "empoderando-se nesse processo" -, lançando qualquer pergunta que lhes ocorra. "Podem ser questões pessoais ou sobre o momento político, não há realmente limites", explica o performer, que procura na dança atingir um "estado de transe" determinado pelos movimentos e pelas palavras. "Cada pergunta abre geralmente espaço a novas perguntas e direções, suscitando diferentes estados emocionais. Tenho de estar vulnerável para integrar essa colisão com o público."

"Power of vulnerability" é mais uma proposta do ciclo Palcos Instáveis, iniciativa da Companhia Instável, dirigida por Ana Figueira, que desde 2012, em parceria com o Teatro Municipal do Porto (TMP), tem vindo a apresentar mensalmente "peças de risco" de criadores jovens e emergentes da região Norte do país na área da dança. Mais de 100 propostas foram materializadas em dez anos - e nem a pandemia abrandou a marcha -, ajudando a revelar nomes como Marco da Silva Ferreira, Cristina Planas Leitão, Catarina Miranda ou Ana Isabel Castro. Além da apresentação no Campo Alegre, a peça de António Onio poderá ser vista no palco digital do TMP dia 16 de fevereiro.

Power of vulnerability

Teatro Campo Alegre, Porto

Sábado 29