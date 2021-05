António Reis com três dias de homenagem

JN Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Cine Teatro Eduardo Brazão, em Valadares, recebe a partir de amanhã uma homenagem ao poeta e cineasta António Reis, filho da terra falecido em 1991.

António Reis realizou apenas três filmes, "Trás-os-Montes" (1976) e outros dois considerados dos melhores feitos em Potugal nos anos 1980: "Ana" (82) e sete anos mais tarde"Rosa de areia". O cineasta trabalhou por diversas vezes com a mulher, Margarida Cordeiro, e os seus filmes eram uma combinação de estilização e documentário. Mais do que a ideia de narrativa, os seus filmes privilegiavam a imagem e os ambientes físicos que retratavam. As obras depojadas de truques comerciais, com um cunho artesanal, eram narradas com uma liberdade artística de quem não tinha pretensões comerciais.

A sessão de abertura do programa "Rosto das Letras" inclui a conferência "António Reis, poeta quotidiano". Acontece amanhã às 21.30 horas com a participação de Pedro Mexia, António Reis (sobrinho) e António Gonçalves, e moderação de Mário Augusto. Segue-se a abertura da exposição biográfica "Mãos dos que passam por nós", que estará patente até 30 de maio.

A maioria das atividades decorre no fim de semana. Sábado às 15.30 horas será exibido "Trás-os-Montes", e à noite assinala-se a reedição do livro "Poemas quotidianos", com apresentação de Pedro Mexia, seguido de um espetáculo de poesia.

No domingo haverá o fillme concerto "A Casa na Praça Trubnaia" (1928), de Boris Barnet, que contará com a participação dos Mão Morta. Para ver às 15.30 horas.