António Victorino d´Almeida celebra Dia da Europa e arrecada 6 mil euros para a Ucrânia

O maestro António Victorino d'Almeida apresenta, no Coliseu Porto Ageas, a obra "Gaudeamus - Alegria para a Europa". Um concerto para soprano e orquestra de sua autoria que celebra esta segunda-feira o Dia da Europa. este domingo à tarde, a sala portuense recebeu um ensaio solidário que arrecadou 6 mil euros para o Fundo de Emergência da Cruz Vermelha, para apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia.

O concerto integra 30 canções, nas várias línguas dos países da União Europeia. Em solidariedade com o povo ucraniano, o maestro António Victorino d"Almeida compôs uma 31.ª canção, com o simbolismo da união entre povos. "Eu sou contra a guerra, a porcaria da guerra, e qualquer pessoa que faça uma ameaça de bomba atómica deveria ser condenada. É uma vergonha a situação a que chegámos", disse ao JN

As 31 canções de "Gaudeamus - Alegria para a Europa" são cantadas pela soprano Ana Maria Pinto e interpretadas por uma orquestra de câmara de 14 elementos selecionados pelo maestro. Cada tema é um poema de cada um dos 27 países da União Europeia, mais o Reino Unido ("porque o Brexit cultural não existe"), a língua gaélica (Irlanda) e o dialeto flamengo (Bélgica).

Ensaio solidário de Gaudeamus Foto: André Rolo/Global Imagens

"O projeto teve duas partes. A primeira vez foi no final dos anos 90, com Maria do Carmo Almeida, uma senhora que falava fluentemente oito idiomas e conseguia entender mais cinco línguas e, não sendo cantora profissional, cantava. Encontrando alguém capaz de cantar em 15 idiomas oficiais, vi a oportunidade de declarar o meu amor à Europa", conta o maestro.

Além deste trabalho, "Maria do Carmo Almeida, uma intelectual, fez a escolha genial dos poemas, com autores como Goethe, García Lorca, Rilke, Xenófanes e outros nomes maiores". Para a canção portuguesa foi escolhido o poema "Felicidade" de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O concerto original passou pelo Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto; pelo Centro Cultural de Belém, em Lisboa; por Bruxelas, com a presença da rainha Paola; por Macau; e pelo Musikverein, em Viena. "Mas quando Maria do Carmo Almeida faleceu ficou um buraco", conta.

Durante muito tempo, Victorino d'Almeida não pensou mais no projeto. Até que, anos passados, Paula Redondo Pereira lhe apresenta embaixadores e adidos culturais dos 13 novos países da União europeia. E voltou a pensar no projeto "Gaudeamus" e a criar 13 temas, em que o representante de cada país escolheu um poema sempre sobre a temática da alegria.

Quanto à composição musical, diz: "Não tive intenção de fazer algo de pendor folclórico, mas Espanha é sempre tão espanhola. Assim como a França, Itália e a Letónia. São temas que entram muito na cultura destes países".

André Rolo/Global Imagens Foto: Ensaio solidário de "GAUDEAMOS"

Para esta iniciativa no Porto uniram-se o Coliseu Porto Ageas, CCDR-N, Livraria Lello, Irmandade dos Clérigos, Reitoria da Universidade do Porto e Turismo do Porto e Norte de Portugal. No ensaio geral solidário juntaram-se este domingo algumas centenas de pessoas que puderam assistir, em tom descontraído, à interação dos músicos com o maestro e às anotações que este ia dando, com energia e alegria transbordantes. A iniciativa arrecadou 6 mil euros, sendo que 5 mil euros foram doados por seis empresas e o restante pelo público.