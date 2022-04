Ao fim de 30 anos, José Moz Carrapa dá um ar de fusão

Músico lança álbum de estreia em nome próprio. É matéria planante.

José Moz Carrapa faz parte da armada de músicos que, com um percurso de muitas décadas na casa das máquinas, dos estúdios aos palcos, dá corpo à música portuguesa. Sobretudo como guitarrista, também no papel de produtor, compositor, arranjador. Será mais lembrado pelo papel nos Salada de Frutas mas o seu currículo é quilométrico, de António Variações a Sei Miguel, de Tim a Dulce Pontes.

"Por um fio", álbum de estreia em nome próprio, habita um lugar entre o jazz fusão e o ambient, com episódicas alusões a músicas do mundo (o leito rítmico de "Drone" remete para África e "Quinta da viola", embora com sonoplastia de rigor e riqueza fabris não fica longe). Às vezes é temperamental, como na breve "Em casa de Elisa". Outras vezes planante, casos de "Memorando", "Já o tempo se habitua" e o mais noturno "Prelúdio Molero". Positivamente a levitar ao longo de "Murmúrio em fio de cobre", uma guitarra aconchegada por um novelo de efeitos eletrónicos que evocam comunicações distantes em código. Por uma vez levada por uma exuberância geral dos instrumentos em "Terra de ninguém", com sintetizadores da equipa do rock progressivo.

A poesia, de um surrealismo que remete para a infância, chega num raro tema cantado, "Os peixes voadores". A voz de Moz Carrapa é empregue como um murmúrio que não sobressai da restante malha sonora. Pela textura e cadência dos versos, "Cinco cêntimos" lembra Sérgio Godinho ou José Afonso em momentos de experimentação com a massa musical. Apesar das suas evidentes virtudes, são pausas no caminho temático do disco.

Dito isto, "Por um fio" está longe de ser narrativamente desgarrado. Um risco potencial, quando se sabe que os 15 temas são fruto de gravações dispersas ao longo de 30 anos, com abundância de colaboradores: Alexandre Frazão, Alexandre Manaia, Yuri Daniel, Nanã Sousa Dias, Diogo Santos, Bernardo Fesch, Edgar Caramelo, Tomás Moital, Gabriel Gomes e Rui Alves. É muita a sabedoria em ação, ansiando-se que não seja necessário aguardar mais três décadas por novidades.



Por um fio

José Moz Carrapa

Testa de Ferro