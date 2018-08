Acompanhe as cerimónias fúnebres de Aretha Franklin

Hoje às 15:16 Facebook

Twitter

A semana de homenagens à "Rainha da Soul", Aretha Franklin, tem esta sexta-feira o seu auge, com atuações de artistas como Ariana Grande e Stevie Wonder no funeral da cantora que morreu no dia 16 de agosto.

A cerimónia fúnebre começa às 10 horas locais (15 horas em Portugal continental) no Greater Grace Temple, em Detroit, e tem previstas atuações de perto de duas dezenas de artistas, segundo o jornal "Detroit Free Press": de Stevie Wonder a Faith Hill, passando por Ariana Grande, Chaka Khan, Jennifer Hudson, Ronald Isley, Shirley Caesar e Yolanda Adams, entre outros.

Segundo a Rolling Stone, a lista de oradores inclui ainda o antigo presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, o cantor Smokey Robinson, a atriz Cicely Tyson, o editor Clive Davis, o governador do Michigan, Rick Snyder, o presidente da câmara de Detroit Mike Duggan, o reverendo Jesse Jackson e o antigo procurador-geral Eric Holder.