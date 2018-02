The Acoustic Foundation ao vivo na redação do JN

Hoje às 12:53, atualizado às 15:10 Facebook

The Acoustic Foundation (TAF) já são considerados uma referência no panorama do funk nacional. A banda portuense deu, esta quinta-feira, um miniconcerto, ao vivo na redação do JN, para apresentar o seu mais recente álbum "Big Sculpture".

A primeira aparição da banda aconteceu em 2011 e com influências de rock, blues e funk, The Acoustic Foundation tornaram-se num grupo composto por 10 elementos entre bailarinos e músicos que, em todos os concertos, prometem uma grande festa.

O primeiro álbum foi lançado de forma original, nas ruas da cidade do Porto, através de uma "arruada Funk", seguida de um concerto num dos locais mais emblemáticos da Invicta, o Base, no final do ano passado.

"Big Sculpture" não é apenas mais um álbum mas a celebração dos vários estilos de música dos anos 50 até aos dias de hoje com um groove que nos leva ao movimento.

Liderados pela carismática Marta Oliveira na voz, The Acoustic Foundation têm apenas um lema: "Let's Funk n' Roll.