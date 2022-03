Aos 49 anos, a Seiva Trupe abre um novo capítulo na sua existência

Histórica companhia do Porto celebra este domingo o Dia Mundial do Teatro com estreia de produção na sua nova residência.

"O teatro é a criação na terra de um espaço de igualdade entre humanos, deuses, plantas, animais, horas de chuva, lágrimas e regeneração", escreveu o encenador americano Peter Sellars, na 60.ª mensagem do Dia Mundial do Teatro, assinalado este domingo.

A regeneração tem uma face visível na companhia portuense Seiva Trupe, que assinala a partir de hoje, às 19 horas, um novo capítulo numa história de 49 anos com a estreia da produção "Três mulheres em torno de um piano", com direção de Jorge Castro Guedes, e numa nova casa, a residência permanente na Sala Estúdio Perpétuo, na Rua de Costa Cabral, no coração da Invicta.