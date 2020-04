APEL diz que medidas da tutela mostram desconhecimento da realidade

Hoje às 16:10 Facebook

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) afirmou, esta quinta-feira, discordar das medidas de apoio ao setor livreiro anunciadas pela ministra da Cultura, considerando que só se justificam por "um grande desconhecimento do que é a realidade".

Hoje, o governo anunciou um apoio de 400 mil euros para a aquisição de livros a pequenas editoras e livrarias, mas a APEL considera a medida insuficiente.

"Não se aproxima de nada daquilo que nós propusemos, não resolve os problemas dos editores e nem dos livreiros", disse à Lusa João Alvim, presidente da APEL, associação que tinha apresentado à tutela um conjunto de propostas de medidas, para ajudar o mercado livreiro a fazer face à crise decorrente das medidas restritivas impostas para travar a propagação do novo coronavírus.

Para João Alvim, o pacote de medidas anunciadas pela tutela "só se podem entender à luz de um grande desconhecimento da situação que se vive no mundo do livro".

"Não vejo em que é que estas verbas e a forma como estão direcionadas vão resolver o que quer que seja", disse o presidente da APEL, acrescentando que "mesmo os critérios não são muito claros ainda".

Para João Alvim, que sublinha não concordar com esta situação, "o problema deve ser encarado de outra forma e resolvido de outras formas".

As medidas propostas ao ministério pela APEL foram o alargamento da Lei do Preço Fixo, à semelhança de outros países como França e Espanha, um subsídio a fundo perdido para as rendas das livrarias, durante o período de inatividade, e revisão da lei do arrendamento para livrarias, redução do IVA a 0% no livro, por um período de um ano, que permita criar uma margem adicional a todo o setor livreiro e editorial, e uma linha de crédito especial para as livrarias poderem satisfazer os compromissos com os editores seus fornecedores.

Foi ainda proposta a flexibilidade laboral, sempre salvaguardada pelo respeito profissional e pela proteção social, a criação de uma linha a fundo perdido para apoio às editoras no desenvolvimento de novos projetos, aquisição de livros pelas bibliotecas aos livreiros e oferta de cheque-livro às famílias para relançar a atividade.

O ministério da Cultura anunciou o lançamento de um programa, coordenado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), no valor global de 400 mil euros, para aquisição de livros, a preço de venda ao público, dos catálogos das editoras e livrarias, até um máximo de 5 mil euros por editora e livraria, a serem distribuídos pela Rede de Ensino de Português no Estrangeiro (Cátedras, Centros de Língua Portuguesa, Leitorados) e Rede de Centros Culturais.

As editoras e livrarias apresentam à DGLAB uma proposta para aquisição, com uma lista de livros dos seus catálogos, e essas propostas são