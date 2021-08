Apesar da morte de Charlie Watts, The Rolling Stones vão fazer digressão

Hoje às 10:52 Facebook

Banda de Mick Jagger e Keith Richards anunciou estar pronta para realizar os concertos da próxima digressão nos EUA, conforme planeado, apesar da morte do baterista Charlie Watts.

Já tinha sido anunciado no início deste mês que o baterista Charlie Watts não se juntaria aos restantes The Rolling Stone nas datas americanas da digressão de outono "No Filter" com os seus colegas de banda. Esta digressão já vinha adiada de 2020.

O colaborador de longa data dos Stones, Steve Jordan, foi anunciado para substituí-lo na bateria para a digressão de 13 espetáculos que arranca no dia 26 de setembro em Saint Louis.

Considerado um dos melhores bateristas da história do rock, Charlie Watts faleceu aos 80 anos no início desta semana.