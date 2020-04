Apoio aos "intermitentes" das artes e o bom exemplo francês

Ana Vitória Hoje às 14:04 Facebook

Em França, comunidade artística desconta para fundo a usar durante paragem. Jornadas do Teatro debatem hoje sustentabilidade.

Os franceses têm "o sistema mais social do Mundo" no apoio às artes. "Não há nenhum outro que se lhe compare. Mesmo na Bélgica, onde existe algo semelhante, nunca se foi tão longe no conceito de apoio" como em França, sublinhou ao JN Victor Oliveira, ator, encenador e professor de teatro na Universidade de Sorbonne, em Paris, e um dos convidados das Jornadas que hoje, em Sintra, vão debater a sustentabilidade do teatro.

O debate tem particular significado este ano: o setor, como toda a atividade artística, está parado e a sofrer de forma severa com o cancelamento de espetáculos.