Após críticas dos artistas, Governo suspende TV Fest

O TV Fest, Iniciativa do Ministério da Cultura para apoiar a música nacional, sofreu críticas do setor e vai ser suspenso e "repensado"

"Como o setor reagiu tão rapidamente, com críticas, dúvidas e questões, nós vamos suspender [o TV Fest], ia estrear hoje, será suspenso hoje. Vamos repensar e perceber exatamente como manter este nosso objetivo de apoiar o setor da música e os técnicos e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade de as pessoas receberem em sua casa música portuguesa", afirmou hoje a ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações à Lusa.

De acordo com a ministra, seriam abrangidos "160 músicos", "de todos os estilos musicais", a quem era pedido que "envolvessem sempre equipas técnicas", o que significaria o envolvimento de "cerca de 700 técnicos", ao longo dos vários programas.

Graça Fonseca explicou que estavam já gravados quatro programas e que "suspender o projeto para repensar não significa não retribuir aos 12 músicos que já trabalharam".

A intenção seria dar um palco num canal de TV criado para o efeito, aproveitando as atuações que têm feito em casa. O evento tinha um orçamento de um milhão de euros, a ser distribuído pelos músicos e pelos técnicos.

Os primeiros artistas a atuar foram escolhidos por Júlio Isidro e os seguintes seriam selecionados pelo último a atuar. Estavam previstos concertos de 120 músicos, bandas e cantores.

Mas ontem, ao final da noite, uma petição que pedia o cancelamento do TV Fest começou a ganhar apoios.

"A realização do TV Fest, no presente estado de emergência, constitui uma ameaça ao ecossistema cultural português que elimina curadores, diretores artísticos, músicos, técnicos e os demais, operando através de um jogo em corrente exclusivo, e de círculo fechado, aos seus participantes artísticos, que desclassifica a participação, representatividade e diversidade de um sector, constituindo uma medida antidemocrática e não inclusiva", dizia o texto que suportava o abaixo-assinado, que conta já com mais de 18 mil subscrições.