Apostas para um 2021 de prazeres caseiros e fiáveis

O papel reforçado da arte e do entretenimento usufruídos em casa, tendência que vem de trás mas acelerada em 2020, não se deverá atenuar com o novo ano.

A avaliar pelas estreias e lançamentos já conhecidos nos domínios dos filmes e séries, dos livros e dos discos, 2021 arranca com a promessa de plataformas de streaming a reciclar êxitos passados; reedições de obras de vulto da literatura e material novo de consagrados; e uma produção discográfica nacional que combina novos projetos de velhos conhecidos com anúncios de gerações mais recentes, a que se juntam múltiplos trabalhos de estrelas globais. Acrescente-se toda a margem, larga e desejável, para o inesperado, para a rutura. Amanhã, nestas páginas, a antevisão sairá à rua, revelando o que esperar do cinema em sala, dos ajuntamentos veraneantes de música e dos espetáculos de teatro e de dança, sem esquecer festivais literários e feiras do livro.