Aprender a viver com a verdade

Com "A Chiara", Jonas Carpignano conclui trilogia sobre a Calábria.

Aos 38 anos, Jonas Carpignano é um dos nomes emergentes de um cinema italiano que, aos poucos e em função dos novos tempos, recupera um lugar que já foi seu, como dos mais vistos, adorados e influentes do panorama internacional.

Nascido em Nova Iorque e com uma vivência entre os Estados Unidos e Itália, de onde a família é originária, Carpignano fez o percurso das curtas-metragens até assinar em 2015 a primeira longa, "Mediterrânea". Sundance e Cannes fizeram descobrir esta história de dois refugiados africanos, chegados ao porto de Gioia Tauro, na Calábria, e confrontados com a realidade local. Seguiu-se "A Ciambra", centrado num garoto de 14 anos da comunidade cigana da Calábria.

"A Chiara", chegado da Quinzena dos Realizadores de Cannes, conclui esta trilogia da Calábria. Embora haja conexões entre os filmes, através de algumas personagens, todos eles podem ser vistos em separado. Assim é com esta derradeira entrada de um tríptico que, afinal, poderá não ficar por aqui.

Desta vez, a personagem central é Chiara, uma miúda de 15 anos que conhecemos no ginásio e na escola com as colegas, antes da grande cena do aniversário da irmã mais velha, que completa 18 anos. É aí que percebemos a profunda relação de cumplicidade de Chiara com o pai, um homem que se emociona quando se recusa a fazer um discurso de agradecimento.

É que Claudio, esta figura paternal tão importante para Chiara, tem um "trabalho" que a filha não podia imaginar, ou que, como a mãe lhe diz, não poderia compreender. Chiara descobre no dia seguinte que o pai é procurado pela polícia, acusado de tráfico de droga e de pertencer à máfia local, a Ndrangheta.

Vamos então acompanhar Chiara na descoberta de si própria, do que é e do que quer ser, do seu lugar num mundo de que não tinha ainda descoberto a natureza. "A Chiara" é uma bela história de crescimento, com um tom naturalista acentuado por uma câmara à mão, sempre próxima das personagens, e pela presença radiante de Swami Rotolo, uma descoberta local de Carpignano. Nasceu uma estrela?

A Chiara

Jonas Carpignano

2021