Apresentação pública da programação do Festival Dias Da Dança

Hoje às 21:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Acompanhe uma conversa em direto sobre a programação do Festival DDD que começa esta terça-feira e se prolonga até dia 30.

A 5.ª edição do DDD - Festival Dias da Dança está quase a chegar! Antes do início do festival, Tiago Guedes e Cristina Planas Leitão, responsáveis pela programação, mergulham no programa da edição de 2021.

Uma apresentação ⁄ conversa com moderação de Helena Teixeira da Silva, jornalista do Jornal de Notícias - media partner do DDD - e com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.