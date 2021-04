Aprovada devolução de bilhetes de espetáculos adiados para 2022

JN/Agências Hoje às 18:13, atualizado às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os detentores de bilhetes para espetáculos e festivais inicialmente previstos para 2020, e entretanto adiados para 2022, podem pedir a devolução do seu valor, aprovou esta quinta-feira o Governo, em Conselho de Ministros.

Segundo o comunicado final da reunião de hoje, "no caso dos espetáculos e festivais inicialmente agendados para o ano de 2020 e que ocorram apenas em 2022, prevê-se que: os consumidores possam pedir a devolução do preço dos bilhetes, no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento no ano de 2021".

Se o consumidor não pedir a devolução do valor dos bilhetes, "considera-se que aceita o reagendamento do espetáculo para o ano de 2022".

O Governo esclarece que "o mesmo acontece com os vales emitidos com validade até ao final do ano de 2021, que passam a ser válidos até ao final do ano de 2022".

Estas alterações estão incluídas no decreto-lei "que altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença covid-19 no âmbito cultural e artístico", hoje aprovado e que "estabelece as normas aplicadas aos espetáculos do ano de 2021".

Em maio do ano passado, o Governo anunciava a proibição da realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga" até 30 de setembro. No final de setembro, o Governo decidiu prolongar esta proibição até 31 de dezembro de 2020.

PUB

No entanto, este tipo de espetáculos passou a ser permitido desde 1 de junho com lugares marcados e o cumprimento de regras que permitam o distanciamento social.

No caso dos adiamentos, os portadores de bilhete tinham direito a pedir a sua troca por um vale "de igual valor ao preço pago", válido até 31 de dezembro deste ano, e que pode ser utilizado na "aquisição de bilhetes de ingresso para o mesmo espetáculo a realizar em nova data ou para outros eventos realizados pelo mesmo promotor".

Caso o vale não seja usado até 31 de dezembro de 2021, "o portador tem direito ao reembolso do [seu] valor", podendo pedi-lo a partir de 1 de janeiro de 2022, e "no prazo de 14 dias úteis".

O verão de 2020 decorreu sem os habituais festivais, com a Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest) a estimar uma perda de cerca de 1,6 mil milhões de euros, contra os dois mil milhões originados em 2019.