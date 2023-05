Já estão apurados os 26 finalistas da Eurovisão que se vão defrontar no próximo sábado, depois de mais dez países terem garantido nesta quinta-feira à noite a qualificação durante a segunda semifinal.

Lituânia, Polónia, Austrália, Albânia, Chipre, Estónia, Bélgica, Áustria, Arménia e Eslovénia apuraram-se na noite desta quinta-feira para a final do Festival da Eurovisão, que se realiza no sábado, dia 13 de maio. Estes dez países foram os mais votados pelo público na segunda semifinal que aconteceu na Arena de Liverpool, em Inglaterra, e juntam-se no duelo decisivo a Portugal, Moldávia, Croácia, Suíça, Chéquia, Finlândia, Suíça, Israel, Sérvia e Noruega, que triunfaram na primeira semifinal disputada na terça-feira.

Estes países juntam-se ao chamado "Big Five", que têm sempre lugar reservado na final - França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido - e à Ucrânia, vencedora da edição passada, num total de 26 competidores.