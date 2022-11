"Aquelas mulheres são a esperança do Brasil"

João Antunes Hoje às 21:07 Facebook

Adirley Queirós e Joana Pimenta falam de "Mato Seco em Chamas", já nas salas

Numa altura em que o Brasil decide o seu futuro imediato, chega às salas de estreia "Mato Seco em Chamas", sobre um grupo de mulheres que, na Ceilândia, cidade periférica de Brasília, lá onde a polícia não entra, rouba petróleo de um oleoduto para transformar em gasolina e vender aos "motoboys" da região. Uma espécie de Mad Max feminino, o filme estreou no Festival de Berlim e, cruzando várias vezes a fronteira entre ficção e documentário e tratando-se de uma coprodução entre o Brasil e Portugal, cometeu a proeza de vencer quer a competição internacional quer a competição nacional do Doc Lisboa, atestando a sua qualidade, o seu brutal realismo, de que não está no entanto isenta uma restea de poesia e esperança. Correalizadores do filme, o brasileiro Adirley Queirós e a portuguesa Joana Pimenta falaram ao JN, poucas horas depois da estreia em Berlim e ainda longe do ato eleitoral de novembro.

Como é que descobriram aquela comunidade e como é que perceberam que havia um filme a fazer?

PUB

Joana Pimenta (JP) - O Adirley mora na Ceilandia, desde sempre. O Sol Nascente é uma periferia da periferia, que nasce na periferia da Ceilândia, que já é uma periferia de Brasília. Nós trabalhamos muito o processo de pesquisa só os dois, a andar de carro, a ver os lugares, a pensar o filme que vamos fazer. E deparámo-nos com este lugar, que nos pareceu muito interessante.

Adirley Queirós (AQ) - É o local onde moro, onde sempre vivi e onde realizei outros filmes. Esta é outra história no mesmo lugar. É verdade que o Sol Nascente não era a primeira opção. Como queríamos construir um filme de produção pequena, tínhamos de aproveitar o território. Foram cinco meses à procura do lugar onde colocaríamos a estação de petróleo.

Por onde começou o processo criativo?

JP - Nós achámos primeiro as atrizes do filme do que achámos o lugar. E isso condiciona depois processo de produção. Se nós chegássemos ali na última rua, onde nem sequer entra a polícia, com uma câmara de filmar, pode imaginar. Mas nós começámos a trabalhar com pessoas que moram naquele lugar. Já não somos de repente dois estranhos.

De qualquer forma, na rodagem, como é chegar com uma equipa, mesmo que reduzida, a um local como aquele que vemos no filme?

JP - A câmara não é a primeira coisa que aparece. A equipa é realmente muito pequena, cinco ou seis pessoas. Antes da câmara aparecer, já sabem quem nós somos e o que estamos a fazer. Conversamos com os vizinhos. O Adirley é de lá, eu sou a estrangeira, mas meio louca e que está também comprometida com aquele lugar. Nós não impomos o cinema. O cinema não é mais importante do que as pessoas que estão a morar lá. Por isso o filme demora tanto tempo a fazer, não existe um calendário de produção.

AQ - Eu gosto da ideia da exposição. Primeiro temos que nos expor. Para toda a gente, para as personagens, para a comunidade. Para depois ganharmos a confiança. Nunca escondemos que estamos a fazer um filme. Pelo contrário. Reafirmarmos que somos cinco pessoas, este é o nosso ofício, o nosso trabalho. Quando se chega com uma equipa muito grande a um espaço como esse, o cinema atrapalha o local. Costumo dizer, meio a brincar, que a primeira coisa que o cinema faz é inflacionar o mercado.

Neste filme, onde é que acaba o documentário e começa a ficção?

AQ - Há uma fronteira, sim. Mas quando saímos para filmar, vamos com uma crença muito grande. É uma metodologia, é quase um ato de crença. Quando é que vamos descobrir que dessa fricção, desse encontro entre o que nós propusemos como ficção e o que se entende como documentário, se cria uma terceira camada. Essa terceira camada, que foge às duas, esse pequeno espaço que surge, é o filme.

O que se filma é uma coisa, o que se vê na tela é depois outra...

AQ - O que vemos na tela é o resto do cinema. Eu costumo dizer que é uma espécie de etnografia da ficção. O ato de filmar enquanto documentário vai trazendo esses elementos, que não é necessariamente a ficção e também não é a realidade objetiva. Existe uma outra realidade, que é a nossa fabulação. Eu não consigo definir em que momento é que isso vai acontecer. Mas o filme está sempre aberto para isso acontecer.

JP - A crença de que o Aderley fala leva ao processo de fazer o filme. Às vezes chegamos a repetir a mesma cena vinte vezes. Para que essas imagens criem uma espécie de transe, ou de realidade paralela. Não é tanto a ideia de fronteira. Nós decidimos fazer um filme de ficção, mas só estamos contente com ele quando foge ao controlo da ficção, quando se torna real. E criamos o processo para que isso possa acontecer.

Apesar de todas as condicionantes e de um processo de rodagem longo, o filme tem uma grande unidade formal.

JP - Nós temos um grande rigor na construção de tudo. E acreditamos sempre que o filme que estamos a fazer vai ser o último. Se é o último, então vamos fazer bem feito. No filme, fogo é fogo, petróleo é óleo. Velho, mas é óleo. Há um processo muito longo em que estamos envolvidos em cada detalhe. A equipa de fotografia sou eu e uma assistente. A técnica só existe para servir o filme. Nós acreditamos nisso.

AQ - Um filme reflete sempre um modelo de produção. As pessoas não acreditam que fizemos este filme só com cinco pessoas. Mas é o rigor da cena. O filme tem essa liberdade, mas na hora de filmar tem muito rigor. Nós pesquisamos bastante cada plano. E tudo é muito real. Nunca tinha pensado nisso mas talvez seja essa energia a focar que cria uma unidade muito grande.

Como é que dividem o trabalho entre vocês?

AQ - Cada um de nós faz muita coisa, por isso essa energia tem de ser muito focada. Acho que se tivéssemos mais gente na equipa não teríamos essa unidade. O filme seria mais fragmentado.

Estas mulheres que nós vemos são o reflexo do Brasil ou são a esperança do Brasil?

AQ - Eu acho que é mais esperança. Reflexo também. Elas estão ali. Nós estamos num país que é extremamente violento. E aqueles corpos estão ali. Mas tem uma ideia de esperança, a médio e longo prazo. O filme cria muita efabulação. Se um garoto de escola vir o filme mais tarde, ele vai projetar uma outra esperança. Uma outra possibilidade de guerra, de enfrentamento político.

JP - Para mim é esperança, completamente. Quando começámos a trabalhar tínhamos muita curiosidade em saber quem eram estas mulheres que víamos nas ruas. São mulheres que têm memória de liderança, mas também memória da cadeia, de serem mães solteiras. E tudo isso está marcado no corpo delas. Elas trazem muito isso e é muito melancólico, também.

O plano final é impressionante, com aquela música...

AQ - Na realidade essa música é dos anos 90. O rap é muito geracional. Eles já chamam a esta canção a velha guarda do rap. É mais um rap gangster. A Leia estava sempre a cantar essa música. Essa música no filme é quase como uma homenagem à Leia. Ela chorou quando viu o filme com aquela canção. Morando na Ceilândia, aquele plano final é como um sonho.

Como é que ela reagiu ao visionamento do filme?

AQ - A Leia disse-me uma coisa muito bonita. Que nós a tínhamos transformado numa lenda e a tínhamos imortalizado. A Leia é aquilo mesmo, uma mulher doce, mas muito forte, com alguns anos de cadeia. Tem um olho meio felino. E quando ela quer também é muito intimidante.

Estamos em 2022, para onde vai o Brasil?

AQ - Tenho esperança que o Bolsonaro saia. Que pelo menos o Brasil volte para um governo democrático. Mas, ao mesmo tempo, o espírito bolsonarista não vai acabar. Ele sai, mas o espírito continua. O fenómeno que ele trouxe, este populismo de direita, estava escondido. Com Bolsonaro, a extrema-direita perdeu a vergonha de dizer o que pensa. E do que ele deixou vai demorar a sair as marcas.