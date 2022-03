Aqui na Terra, alguns minutos de otimismo

Hoje às 15:34 Facebook

EP de DJ Nigga Fox divide-se entre caos abstrato e dança elegante e familiar.

Nigga Fox é um cidadão musical do mundo. Passa-se pelas redes sociais que frequenta para se saber de que latitude chegou a mensagem mais recente (Washington, D.C., para efeitos deste texto). A sua produção musical não tem sido afetada pelo retomar do globetrotting: em uma década de lançamentos mantém uma cadência pendular (e sucinta na duração) que já rendeu sete discos, quase todos EP de 12 polegadas, com um álbum e uma cassete gravada ao vivo pelo meio; quase todos através da Príncipe - exceção para "Crânio", EP editado em 2018 pela britânica Warp.

"Música da terra" tem duas faces com tons notoriamente distintos. "Madeso" é um carrossel meio psicadélico que tanto pode causar dança como tonturas. Uma faixa em estado de alarme, com uma gloriosa barragem de quinquilharia rítmica a ajudar à desorientação, demasiado caótica para se perceber onde está o padrão - que, vai-se a ver, não existe. "Gás natural", quase uma coda de "Madeso", persiste nos motivos sonoros cíclicos que sobressaltam o ouvinte embora abrande e simplifique a batida, tudo temperado com salpicos de melodia.

A segunda metade é outra coisa. "Sanzaleiro", uma colaboração com DJ Firmeza, segue uma via bem mais linear, corporal, de celebração. Há vozes detonadas que funcionam como riffs e um intervalo aclimatizado que parece beber nos componentes ambient do tempo, no final do anos 1990, em que o drum & bass atingiu velocidade de cruzeiro. É uma composição notável, um filme em progressão em que os processos de acumulação e subtração de camadas de som nunca olham para trás. "Sasuke" é um desenvolvimento brando de "Sanzaleiro". Breve, é a que mais se afasta dos rendilhados rítmicos de alusão africana, situando-se entre gargarejos ácidos e, de novo, o ambient. Demonstra, uma outra vez, o fascínio que Nigga Fox parece nutrir pela música eletrónica de dança da última década do século passado, um período marcado por acelerações estéticas e contaminações futuristas - e otimistas, um atributo especialmente necessário neste momento.

Música da terra

DJ Nigga Fox

Príncipe