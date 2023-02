ARCOmadrid é "a grande montra para a América Latina"

42.ª Feira de Arte abre hoje sob o lema "O Mediterrâneo: um mar redondo". "Muitos colecionadores do Porto vão lá comprar", diz galerista João Azinheiro.

"A ARCOmadrid continua a ser o grande trampolim europeu e montra para o mercado da América Latina na Europa", garante ao JN a curadora Andreia Sarmento. Por isso mesmo parece-lhe natural que as galerias nacionais marquem presença, até por "alguma pressão dos artistas que representam".

A 42.ª edição da ARCOmadrid-Feira Internacional de Arte Contemporânea arranca hoje, na capital espanhola, sob o signo "O Mediterrâneo: um mar redondo". É comissariada por Marina Fokidis, e com o conselho de Bouchra Khalili, Hila Peleg e Pedro G. Romero (artista que tem trabalhado frequentemente em Portugal), em torno das cenas artísticas dos países banhados por este mar. Num total de 185 galerias de 30 países, 13 galerias são portuguesas: dez de Lisboa (3+1 Arte contemporânea; Babony; Bruno Múrias; Carlos Carvalho; Cristina Guerra, Miguel Nabinho; Pedro Cera; Uma Lukik; Vera Cortés e Filomena Soares) e três do Porto (Kubik Gallery; Quadrado Azul e Lehman+Silva) participam no certame.