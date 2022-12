Arctic Monkeys confirmados no NOS Alive

JN Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Arctic Monkeys atuam no Passeio Marítimo de Algés em julho. Os bilhetes para o festival já estão à venda.

Nem um ano depois de ter atuado no MEO Kalorama, a banda britânica de rock volta a Portugal em 2023, para atuar no palco principal do NOS Alive, a 7 de julho, dia de Lizzo e IDLES. É o regresso dos Arctic Monkeys ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, depois de terem passado por lá em 2014 e 2018.

A banda da cidade inglesa de Sheffield continua a apresentar o disco "The Car", editado em 2022 e que conta com temas como "Body Paint", "I Ain't Quite Where I Think I Am" e "There'd Better Be a Mirrorball", este último nomeado para os Grammys, na categoria de melhor atuação de música alternativa.

PUB

A 15.ª edição do festival regressa entre 6 e 8 de julho do próximo ano. Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, The Black Keys, Angel Olsen, Idles, Lizzo, Tash Sultana, Men I Trust e Sylvan Esso também já estão confirmados no cartaz.