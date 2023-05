Argumentistas de Hollywood iniciam greve que pode paralisar indústria

JN/Agências Hoje às 08:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os argumentistas de Hollywood iniciam, esta terça-feira, uma greve que pode paralisar a indústria, após o sindicato do Writers Guild of America terem falhado um acordo remuneratório com os produtores de cinema e televisão norte-americana.

O sindicato exige cerca de 600 milhões de dólares (546,2 milhões de euros) em aumentos salariais e outros benefícios, como a compensação que um membro da equipa recebe sempre que o produto volta a ser transmitido na televisão e que, segundo a organização, tem sido reduzida pelas plataformas de streaming'

A última greve que o sindicato fez foi em 2007 e durou mais de um mês, resultando num prejuízo de 2,1 mil milhões de dólares (1,91 mil milhões de euros) para a indústria audiovisual norte-americana e no despedimento de 37 mil profissionais.