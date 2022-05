Ari Folman: "O que está a acontecer em Israel é prometedor"

João Antunes Hoje às 13:53 Facebook

Cineasta fala da animação "À procura de Anne Frank", já nas salas de cinema.

Nova abordagem da história da jovem que escreveu um diário antes de ser enviada para Auschwitz, onde morreu, "À procura de Anne Frank" tem como personagem central a sua amiga imaginária, Kitty, que ganha vida no mundo de hoje, marcado por outra tragédia humanitária, a crise dos refugiados. Ao mesmo tempo que chega às livrarias a novela gráfica que Ari Folman escreveu e Lena Guberman desenhou, o filme aterra nas salas de cinema portuguesas. Ocasião para recordar a conversa que tivemos em Cannes com o realizador israelita, cuja mãe, hoje com 99 anos, é sobrevivente de Auschwitz. Folman confessa-nos um episódio que o liga ainda mais a esta história.

No final do filme percebemos que o Ari Folman tem uma ligação muito estreita com a história de Anne Frank.