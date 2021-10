Armanda Passos: Câmaras do Porto e de Matosinhos lembram "referência da arte contemporânea"

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

As câmaras municipais do Porto e de Matosinhos lamentaram hoje a morte da pintora Armanda Passos, "uma das maiores referências da arte contemporânea portuguesa" que deixa uma obra que "perdura".

A Câmara Municipal do Porto reagiu hoje à notícia da morte da artista, na sua página na Internet, destacando que "foi na cidade do Porto que Armanda Passos nasceu para o mundo artístico" e que, apesar da sua morte, "a sua obra perdura".

Depois de ter ingressado em Artes Plásticas na Escola Superior de Belas Artes da Universidade do Porto, "nunca mais saiu" da cidade, "ainda que o reconhecimento nacional e internacional lhe tenham valido uma vida preenchida, num vaivém próprio de uma artista plástica cujo trabalho foi amplamente aplaudido", sublinha a autarquia.

Já a Câmara de Matosinhos lembra "uma das maiores referências da arte contemporânea portuguesa", com uma obra "marcada pela presença constante da figura humana, principalmente da figura feminina".

No Porto, a artista integra a coleção do Museu de Serralves e Matosinhos tem no seu acervo municipal o desenho sobre tela "Sem Título" e o óleo sobre tela "Com os Deuses do Céu", ambos doados pela própria.

Armanda Passos nasceu em 1944, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, e faleceu hoje no Porto, aos 77 anos, vítima de doença.

A sua obra está representada em coleções como a do Museu Nacional de Arte Contemporânea, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação Oriente, Fundação Champalimaud, do Museu de Serralves, ou do Museu Amadeo de Souza-Cardoso.

Começou a expor a sua obra em 1976, em mostras coletivas, tendo feito a sua primeira exposição individual em 1981, na Cooperativa Árvore, no Porto, com o título "Pintura e Desenho".

Ao longo do seu percurso artístico expôs em Portugal, mas também internacionalmente, com mostras individuais ou coletivas em Espanha, Bélgica, em França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Luxemburgo, Itália, Turquia e Estados Unidos.

Representou Portugal em diversos eventos internacionais, nomeadamente na V Biennale Der Europaischen Grafik (1988), na Alemanha, e na Exposition Internationale de la Gravure - "Intergrafia 91" (1991-1992).

Encontra-se também representada na Coleção de Arte Contemporânea do Estado, a qual foi recentemente enriquecida com duas obras doadas por Armanda Passos, na sequência de um encontro entre a artista e a ministra da Cultura, no contexto da homenagem promovida pelo Museu do Douro com a criação de um espaço dedicado à sua obra.