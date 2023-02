Arnaldo Saraiva: "O sentimento do Porto" não se explica, é paixão

Há nova edição da antologia de textos literários sobre a Invicta. Arnaldo Saraiva "surpreendido" com a adesão.

Do burguês ao operário, do tradicional ao cosmopolita, são "vários Portos no Porto" que encontramos na mais emblemática antologia de textos literários em prosa sobre a cidade que Agustina Bessa-Luís afirmou certa vez não ser "um lugar, mas um sentimento".

Vinte e três anos depois da publicação original, chega agora às livrarias a nova edição - a sexta, com chancela da Contraponto - de "O sentimento do Porto", volume coordenado pelo catedrático e ensaísta Arnaldo Saraiva que contém mais de 50 imagens representativas da velha urbe, captadas por Luís Ferreira Alves, fotógrafo falecido no ano passado.