Arnaud Desplechin: "Quando a Léa Seydoux chegou tomou conta do filme"

Cineasta francês fala de "Traições", já em exibição nas salas.

Baseado num livro autobiográfico de Philip Roth, "Traições", já nas salas de cinema, centra-se num escritor americano que, no seu apartamento de Londres, recebe a visita da amante e recorda outras mulheres da sua vida, reais ou fruto da imaginação. O filme é uma realização de Arnaud Desplechin, tem Denis Podalydès no papel de Philip e Léa Seydoux, Emmanuelle Devos e Anouk Grinberg nas mulheres da sua vida. O filme fez parte da seleção da primeira edição da secção Cannes Premiere, do festival do ano passado, realizado a meio gás devido à pandemia. Foi então que se desenrolou a nossa conversa com Desplechin, realizador de filmes como "Um conto de Natal", "Jimmy P: Realidade e sonho", "Três recordações da minha juventude" ou "Roubaix, misericórdia".

A receção da sala em Cannes foi magnífica. Mas não ficou triste por não ter levado o filme à competição?

Foi muito tocante, e marcado por uma grande bizarria, porque é um filme sobre um homem que escuta as mulheres, nós fizemos o filme para a Léa, para a Emma, para a Anouk, e só estava eu e o Denis. Foi muito estranho, mas a sala foi muito generosa. Demorou apenas um segundo a pensar se estava triste ou não. E não. Estou contente.

O filme foi rodado em plena pandemia.

Quase tenho vergonha de o dizer, mas a covid foi a oportunidade da minha vida. É horrível de se dizer, mas é verdade. Estava a encenar "Angels in America" na Comédie Française e tivemos de parar, só fizemos três representações. E disse para mim mesmo que era a possibilidade de fazer um filme rápido. Fui aos caixotes e tirei para fora o guião de "Traições". Filmei logo de seguida. Todos com máscaras, ainda não havia vacinas. Mas foi muito fácil de fazer.

Já tinha então escrito o guião do filme.

Tinha filmado um bónus para o DVD do "Reis e rainhas", que era a cena do epílogo, onde eu dava a réplica à Emmanuelle Devos, que dizia o texto do fim. O Philip Roth viu esse bónus e decidiu telefonar-me. Descobriu os meus contactos e falei ao telefone com ele, uma vez na vida, numa noite.

Como é que decorreu esse encontro telefónico?

Eu sou muito mau ao telefone e estava com os "sir" para aqui e para ali e ele disse-me logo para esquecer o "sir". E eu continuava. Propôs-me fazer este filme. Mas de uma forma simples, exatamente como o bónus do DVD. Ele achava a Emmanuelle Devos maravilhosa. Mas eu não percebi o que ele queria dizer. Tentei várias vezes mas falhei sempre. Mas finalmente percebi, ele tinha razão.

Infelizmente, Philip Roth já não pôde assistir à adaptação do seu livro.

O mestre está morto e só agora fui capaz de compreender o que ele me tinha querido dizer. Era preciso fazer o filme nesta economia e nesta simplicidade. São retratos de mulheres, que são infelizes, que não encontraram o seu lugar mas que, no final, descobrem o sentimento de pertença. É isso que o filme conta. Era preciso ser o mais delicado e o mais belo possível, na intimidade do tema do filme.

Philip Roth é um escritor de renome mundial. Foi fácil obter os direitos de adaptação do livro?

Para os agentes americanos, este não é um grande livro de Philip Roth. Parece que ninguém o comprou. Sem ser eu, ninguém o quis adaptar. Nenhum realizador de Hollywood o quis. Não tínhamos concorrência. Fomos falar com eles, foram muito pragmáticos e como não tínhamos dinheiro para lhes pagar e queríamos ficar nesta economia muito modesta, demos-lhes uma parte. Entraram como coprodutores. Foi assim que as coisas se desenrolaram, sem ter de passar pelo star system.

Philip Roth, que se torna personagem do filme, é considerado um dos maiores romancistas judeus de língua inglesa. Esse facto também o interessou?

É um tema que me apaixona, na vida e no cinema. O facto de haver judeus e gentios e que se possam falar. Que se possam amar e separar, que se possam entender bem, ou não, que se possam compreender, ou não. É este diálogo possível, difícil e complicado, entre o judaísmo e o cristianismo, que já está em todo o lado nos meus filmes anteriores. É um dos grandes temas da minha vida, é uma das minhas formas de viver. E eu sou católico. Católico ateu, como Joyce.

A estrutura do filme fez pensar em "Providence", a obra-prima de Alain Resnais. Há um criador e não sabemos bem se o que vemos é realidade ou uma criação.

É um dos meus Resnais preferidos mas, se bem me lembro, a personagem do John Gielgud é um pouco o demiurgo do filme. No meu filme, a personagem do romancista desaparece para dar lugar à personagem feminina. Há uma escuta do autor, um respeito pela voz e pela singularidade de cada uma das suas mulheres que julgo infinitamente precioso. O Denis faz isso de uma forma muito elegante, mas quando a Léa chegou, tomou conta do filme. Do Denis, de mim, do diretor de fotografia. Passou a ser o filme dela. É isso que acho maravilhoso.

Há um lado teatral no filme. Ou melhor, o artifício do cinema não é escondido, está lá, à vista de todos.

Isso deu-me imenso prazer, mas com uma condição. E partilhei isso com o produtor. Que fosse sensual. Não queria que fosse um filme muito mental ou muito cerebral. Queria que fosse um filme de carne. Que a mulher fosse uma mulher que chora e que ri. Artifício, sim, mas filmado em cenário natural. Queria um filme-carne, não um filme-cérebro.

Há também um lado melancólico nesta história dos amores de um homem.

É como aquelas histórias de amor que fracassaram mas que dez anos depois percebemos ser um dos melhores momentos da nossa vida, quando reencontramos essa pessoa, num café, durante dez minutos, e não sabemos o que havemos de dizer.

Agora que estou à sua frente não posso deixar de reparar numa certa semelhança física entre o Arnaud e o Denis Podalydès. É apenas coincidência?

Há uma frase muito divertida do Mathieu Amalric, quando entrou no "Vénus de vison" do Polanski e deu uma entrevista absolutamente escandalosa a uma revista, em que dizia que ser ator era muito fácil, bastava imitar o realizador. Ficam sempre contentes.

Foi então o Dens Podalydès que o imitou?

Gosto muito de alimentar os atores. O Denis não é judeu. Todos os dias contava-lhe uma história divertida do Claude Lanzmann, de quem era muito amigo. Para o judaizar. Será que é o Denis que me imita a mim, ou o Denis que me imita a mim a imitar o Lanzmann? Foi talvez isso que deu essa similitude, essa fraternidade que bem notou.