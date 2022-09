Arouca Film Festival premeia curta-metragem espanhola

JN Hoje às 17:18 Facebook

A curta-metragem "Sauerdogs", do realizador espanhol Guillermo de Oliveira, venceu o Gold Fox, prémio para o melhor filme da 20ª edição do Festival Internacional de Cinema de Arouca, que terminou neste sábado.

Realizador do documentário "Desenterrando Sad Hill", nomeado para os Prémios Goya em 2019, Oliveira apresenta em "Sauerdogs" uma história que reflete todo o romantismo do cinema western mais clássico.



Guillermo de Oliveira é também o novo diretor do Almería Western Film Festival, um dos festivais de filmes western e neowestern de maior reconhecimento.

Já o galardão Silver Fox foi para a curta metragem "Bien Bien", do realizador espanhol Álvaro Company.

O melhor filme documentário foi para Brasil com o filme "O artista e a força do Pensamento", do realizador brasileiro Elder Fraga, enquanto na categoria de melhor filme de animação o vencedor foi "Franceska", do realizador espanhol Alberto Cano.

O filme português "O último banho", do cineasta David Bonneville, venceu na categoria de melhor longa metragem e melhor argumento.

No total, durante a semana, 50 filmes de mais de uma dezena de países estiveram em competição em Arouca.