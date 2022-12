Arte e Ciência no diálogo pela educação sexual

Helena Mendes Pereira Hoje às 18:40 Facebook

Patente até final do ano no Palácio Anjos, em Oeiras, a exposição "Amor veneris" é, mais do que uma viagem pelos desígnios do prazer, um ato político e um alerta.

O Palácio Anjos, em Oeiras, acolheu durante cerca de uma década a coleção de Manuel de Brito, fundador da Galeria 111, em Lisboa, em 1964. Ao longo dos últimos anos, habituámo-nos, por isso, a que o palácio do século XIX, mandado construir por Polycarpo Anjos, fosse referência enquanto centro de arte contemporânea. Contudo, "Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual Feminino" não é apenas uma exposição que reúne obras de arte e artistas, é antes uma abordagem curatorial em que arte e ciência estabelecem um diálogo para uma abordagem pedagógica, imersiva e emocional ao tema do prazer feminino e das particularidades do universo sexual da mulher.

A exposição, patente até 30 de dezembro, é parte da concretização do mu-s-e-x - Museu Pedagógico do Sexo, um projeto da sexóloga Marta Crawford e o primeiro sobre sexualidade, dirigido a todos a públicos de todas as faixas etárias, que tem como objetivo proporcionar conhecimento e reflexão sobre esta temática, através da construção de experiências em que arte e ciência se encontram.

O nome desta exposição, Amor Veneris, vem da expressão "Amor Veneris, vel Dulcedo Appelletur" utilizada pelo anatomista Matteo Realdo Colombo (c.1516-1559) para descrever o clitóris. Não terá sido este médico e biólogo a descobrir a existência do clitóris, foi ele o a referir-se o seu papel imprescindível no prazer sexual feminino, desafiando a antiga crença de que as mulheres não obtinham prazer sexual durante o ato sexual. Do século XVI até aos dias de hoje, não obstante a imensidão de dias, a violência sexual sobre as mulheres, por um lado, ou as construções sociais sobre as opções e formas de vida de cada uma, com constantes julgamentos à mulher em todas as circunstâncias, fazem-nos duvidar da humanidade e ter a certeza de que a Liberdade ainda não é um direito adquirido por todos e em todas as circunstâncias, o que reforça a importância de projetos como este.

A exposição tem curadoria de Marta Crawford e Fabrícia Valente e estabelece um percurso, da autoria d" Os Espacialistas, através do Palácio Anjos que sugestiona o corpo feminino e os três órgãos diretamente relacionados com o prazer e a sexualidade: o cérebro, a pele e o clitóris. No jardim somos surpreendidos por um objeto escultórico híbrido e que nos avisa das opções a tomar. A primeira delas é, já no interior do edifício, sobre a escolha por um circuito expositivo que começa com ou sem consentimento, num manifesto sobre o respeito pela vontade e pelas palavras sim e não. Tendo-se optado pelo "não consentimento", uma seleção de obras que incluem artistas como Paula Rego, Sara Maia ou Ana Rocha de Sousa, o belo das imagens confunde-se com a brutalidade do que se representa. Percebemos, imediatamente, do que mais do que uma viagem pelos desígnios do prazer, a exposição é um ato político e um alerta.

Ao longo do percurso, vamos sendo surpreendidos pela enorme qualidade dos artistas apresentados - onde se incluem, além dos já citados, nomes como Janine Antoni, Isabel Baraona, Maria Beatriz, Louise Bourgeois, Teresa Crawford Cabral, Cláudia Camacho, Lourdes Castro, Error-43, Fernanda Fragateiro, Alice Geirinhas, Rachel E. Gross, Erika Lust, Jamie McCartney, Ana Mendieta, Fátima Mendonça, Clara Menéres, Annette Messager, Daphné Leblond &, Lisa Billuart Monet, Maria Souto de Moura, Polly Nor, Inês Norton, Marta María Pérez, Julia Pietri, Ana Pérez-Quiroga, Laure Prouvost, Ana Rito, Julião Sarmento, Noé Sendas, Susana Mendes Silva, Álvaro Leite Siza, Ernesto de Sousa, Lori Malépart-Traversy, Sophia Wallace, Rankin & Trisha Ward e Sue Williams - bem como pelas experiências sensoriais, tais como as essências de Cláudia Camacho, outrora curadora e hoje perfumista.

A seleção de artistas, de diferentes gerações, linguagens e nacionalidades, reflete o rigor e exigência do trabalho de pesquisa das curadoras, que foram além do óbvio e fazem um excelente trabalho de promoção da criação artística contemporânea. Para mim, que venero a obra de arte, é por vezes confusa a forma como a expografia interfere na perceção das obras, ainda que compreende que o conceito e a mensagem se sobrepõem.

Destaco, quase no final da exposição, a instalação multimeios de Ana Pérez-Quiroga, que é um convite a viver o lugar. Não sei se "Amor Veneris" é, como muitos afirmaram, a melhor exposição de 2022, considerando que faltará escala à análise e que este não é um mote comparável. Mas afirmo que a visita é obrigatória, como é obrigatória uma reflexão sobre os seus temas, sobre as perguntas que nos faz.

