Arte para denunciar a violência obstétrica

O espaço PROCUR.ARTE, em Lisboa recebeu esta terça-feira a inauguração da segunda exposição do ciclo Parallel Director "s Cut, intitulada "Growing". Esta, é focada no trabalho da artista polaca Agata Wieczorek, que põe em cima da mesa a relação entre os modelos artificiais e a vida biológica, analisados à luz da educação médica contemporânea através de fotografias, multimédia e objetos tridimensionais.

Esta quarta-feira, o programa engloba ainda com a estreia a curta-metragem que a batiza. Tratando-se de um conteúdo estética e conceptualmente importante sobre a violência obstétrica, haverá após a exibição da curta um momento de debate que contará com a presença da própria artista, o grupo "A Coletiva" e MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa.

A exposição e a curta-metragem suscitam reflexões sobre este delicado tópico, cujo debate já está em curso na sociedade portuguesa.

"Growing" será exibida esta quarta-feira às 18 horas na Sala Fernando Lopes da Universidade Lusófona em Lisboa.

Integrada no ciclo expositivo Director"s Cut, Parallel Director "s Cut é um conjunto de exposições que propõem uma revisitação aos trabalhos produzidos no âmbito do Parallel - European Photo Based Platform. esta tem duração de dois dias.

Com lugar no Espaço PROCUR.ARTE, a exposição tem apenas duração de dois dias, sendo hoje o último.