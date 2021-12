Artes performativas: IBERCENA anuncia apoio a 16 entidades portuguesas

Catarina Ferreira Hoje às 12:37 Facebook

IBERCENA divulgou esta semana o apoio a 16 projetos artísticos. Fundos chegam, através das linhas de apoio à Criação em Residência, a Coproduções de Artes Cénicas e à Programação de Festivais.

A adesão portuguesa ao programa IBERCENA aconteceu no final de 2019. Com um valor global de 976.688,20 euros para 2022, o IBERCENA irá atribuir financiamento a 124 projetos artísticos nos 17 países membros desta rede intergovernamental para nações ibero-americanas. Segundo informação prestada pela DGArtes, candidataram-se ao programa 36 estruturas artísticas portuguesas. Serão apoiadas 16.

Por envolver coproduções, a assistência aos 16 projetos acaba por assegurar ainda o envolvimento de oito países IBERCENA e de sete países fora do espaço ibero-americano; o que, na perspetiva da DGArtes, sublinha "o papel das estruturas artísticas portuguesas enquanto potenciadoras de verdadeira cooperação cultural". Este organismo acrescenta que "Portugal, através da DGArtes e do Camões, IP, foi dos países membros que mais contribuiu para este programa, com um valor dedicado a projetos superior a 132 milhões de euros, um reforço de 18% face a 2020 [...]. Foi atribuído um maior investimento ao apoio a coproduções que poderão - nos próximos anos do programa - ser inscritas na linha de Apoio a Programação de Festivais".

No âmbito do apoio à programação de festivais foram selecionados o Festival Internacional de Expressão Ibérica (FITEI), o São Palco IC Brasil, o Festival das Marias, o Linha de Fuga Festival Internacional e o Novos Ventos Teatro Comunitário. A todos foi concedida uma ajuda de 10 mil euros (à exceção do Novos Ventos, que receberá 6.975, 66 euros).

Nas coproduções internacionais foram escolhidas a Companhia Instável (coprodução com Espanha e México), Mákina de Cena Associação Cultural (Colômbia e Chile), Ar de Filmes (Argentina), Ana Trincão (Chile e Brasil), Apuro - Associação Cultural e Filantrópica (Argentina), Claudio Hochman (Argentina) e Cendrev (Chile). Todos foram contemplados com 9 mil euros (menos a Mákina de Cena, que terá um apoio de 12 mil euros).

Quanto à criação, o dinheiro chegará à Circolando - Cooperativa Cultural (também com residências no Brasil e em Espanha - 7900 euros), LAP - Laboratório de Artes Performativas (Brasil e Argentina - 5000 euros), Associação Cultural Mente de Cão (Argentina - 3700 euros) e Associação Cultural Sui Generis (Uruguai, Itália, França, Chile, Argentina, Grécia e Líbano - 3400 euros).