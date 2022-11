Artes performativas para vampiros sedentos

Catarina Ferreira Hoje às 10:12 Facebook

"O meu primeiro FITEI" ainda é uma criança que goza por estes dias a sua terceira edição, comparada com o seu resiliente pai FITEI (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica), prestes a cumprir 46 anos. Mas, apesar de imberbe, não goza de menos atratividade. Depois da festa que arrancou com "casa cheia", no fim de semana, no Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, ontem, no Coliseu Porto Ageas, o formato ofereceu "cinco espetáculos de hora a hora e uma Feira de Inverno", como explicou Gonçalo Amorim, diretor artístico.

Uma fórmula capaz de trazer João e Natália, casal de Braga, ao festival com os filhos Diogo e Tiago. A ideia foi do pai, que "queria uma atividade para passar este feriado com eles e Braga não tem oferecido muita programação para estas idades", assegura. Além das artes performativas, por si só um fator de atratividade, Tiago está excitadíssimo com um ioió de madeira, da "Oficina do Alfredo", uma das seis bancas patentes na Praça, montada na sala principal do Coliseu. Assegura que em tempos teve um de plástico, que se partiu, mas este "é muito melhor".

Na maratona performativa, o primeiro espetáculo, no Salão Ático, foi uma estreia do Teatro do Montemuro, com "Os cachos do meu cabelo".

Se a grande fatia do público era familiar, com muitas crianças com orelhas de gato e chapéus pontiagudos de bruxa, a piscar o olho ao Halloween, também os havia adultos e estrangeiros. Como foi o caso de Marta e Laura, duas amigas espanholas que não podendo "velar os seus mortos pela distância de Múrcia, decidiram aproveitar o dia", cumprindo o mote que uma delas traz impresso na sua tote bag: "Como mola la vida".

Riem-se imenso com esta

obra que é afinal sobre temas bem sérios: "as princesas de cabelo liso e longo" têm afinal muito que aprender com todos os outros. Porque, tal como um dia a tartaruga ultrapassou a lebre, as certezas absolutas podem afinal ser as maiores inimigas do ser humano. Os "seres de pés pequenos", apesar da alegria, estão nervosíssimos com este teatro, em que também são chamados a participar. A sociedade é assim mesmo, requer a colaboração de todos.

Rui Neves trabalha "perto do Coliseu" e por ter bem presente "todas as recordações que esta casa lhe deu na infância, com o circo", resolveu trazer a mulher, Maria Otília, e a neta Mara, que é uma estreante nestas andanças, para assistir ao "Meu primeiro FITEI". Os avós ressalvam a importância da cultura nas vivências infantis.

Enquanto aguardam pelo espetáculo de Joana Gama, "As árvores não têm pernas para andar", um grupo de crianças participa na oficina de ilustração instalada no espaço. Rafael, um pequeno e sorridente vampiro com salientes e apetitosos caninos, e Melissa, uma morta-viva Catrina mexicana, estão animadíssimos. Ele quer sair dali coroado, ela com uma cesta pelo braço, empenham toda a sua criatividade, na execução dos seus desejos. Os dois de olhos sempre a brilhar, partilham ideias bem fortes sobre o teatro de sua eleição: "o teatro ao ar livre".

Ali, não sendo ao ar livre, é uma alternativa bem agradável. Até para vampiros.

A programação de ontem volta a repetir-se hoje, no Coliseu Porto Ageas, mas com horários diferenciados. Hoje, os espetáculos decorrem entre as 9.30 horas e as 15.30 horas, para o público que quiser participar no festival.