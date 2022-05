Arthur Larrue: "O Mundo está a perceber finalmente como é a Rússia"

Sérgio Almeida Hoje às 10:18 Facebook

Na sua estreia literária em Portugal, o francês Arthur Larrue descreve no romance biográfico "A diagonal Alekhine" a inacreditável vida de um campeão do mundo de xadrez que se entregava com igual mestria à espionagem e ao ofício de matar.

A recheada vida de Alexandre Alekhine (1892-1946) - campeão mundial de xadrez assassinado no Estoril uns meses depois do fim da II Guerra Mundial - inspirou o escritor francês Arthur Larrue a escrever "A diagonal Alekhine".

A viver atualmente em Portugal, Larrue explica o fascínio pela cultura russa, muito presente nos seus livros, e recorda os anos em que viveu em São Petersburgo.