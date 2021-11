Artic Monkeys num novo festival em Lisboa no próximo ano

R. S. Hoje às 09:43, atualizado às 09:58 Facebook

Os Artic Monkeys vão aturar em Lisboa em setembro de 2022, como parte da digressão europeia que arranca no verão do próximo ano. O festival Kalorama apresenta-se como "uma nova experiência" e o cartaz inclui ainda The Chemical Brothers, Chet Faker e Ornatos Violeta.

A banda britânica de rock fez o anúncio nas redes sociais esta terça-feira, uma semana depois de ter revelado as primeiras datas para a digressão europeia, que vai começar na Turquia, a 9 e 10 de agosto de 2022. Nem um mês depois, a 2 de setembro, o grupo salta para o palco do festival Kalorama, que se realiza nos dias 1, 2 e 3, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

O baterista do grupo, Matt Helders, já tinha desvendado que a banda está a preparar um novo disco, que sucede a "Tranquility Base Hotel & Casino", editado em 2018.

O Kalorama apresenta-se como um "festival de música, arte e sustentabilidade" e promete "uma nova experiência real, física e única". Comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, quer traçar "um novo padrão para os festivais". Além dos cabeças de cartaz, o Kalorama conta também com The Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de dia 1 de dezembro, mas hoje já é possível subscrever (em kalorama.pt) a lista de espera que dará acesso a uma pré-venda exclusiva, no próximo dia 29 de novembro, com o custo de 80 euros.