Artista plástico Mr. Dheo vai repor 'graffiti' na Escola da Boa Nova, em Matosinhos

O artista plástico Mr. Dheo vai "repor" um dos 'graffitis' da Escola da Boa Nova, em Leça da Palmeira, Matosinhos, garantindo a autarquia que a requalificação do equipamento prevê a salvaguarda daquela expressão artística, foi hoje anunciado.

Na reunião de hoje do executivo municipal da Câmara de Matosinhos, distrito do Porto, o vereador da CDU, José Rodrigues, salientou que alguns dos graffitis nos muros daquela escola "se tornaram emblemáticos", questionado se as obras seriam salvaguardadas.

Em resposta, o vereador da Educação, Correia Pinto, garantiu que a preservação dos 'graffitis' são "uma preocupação" da autarquia e que "desde o início" da obra de requalificação e ampliação daquela escola que "está prevista a salvaguarda" de grafites.

"O [graffiti] mais importante é aquele que está à volta das paredes do posto de transformação. O artista que o fez, André Cunha, conhecido como Mr. Dheo, depois de reposto o reboco, vais repor o graffiti para simbolizar o trabalho passado mas também com memórias enquanto aluno", anunciou o responsável.

Ainda assim, a CDU defendeu que a salvaguarda dos graffitis devia ir além dos que estão no posto de transformação: "A grande virtude dos muros é terem um conjunto de autores diversificados. Creio que era possível compatibilizar aquilo que foi uma tela para vários artistas com o ordenamento daquela área", disse.

As obras de requalificação e ampliação da Escola Secundária da Boa Nova estão orçadas em 7,5 milhões de euros, vão durar dois anos e implicam a construção de um novo edifício, demolição do existente, remodelação do polidesportivo e a instalação de espaços provisórios que assegurem o normal funcionamento da escola durante o período de execução das mesmas, adiantou.

Segundo a autarquia referiu aquando do anúncio da empreitada, em março, a obra vai resolver uma "manifesta falta de condições" daquela escola, algo que tem constituído uma "preocupação para a comunidade e município".

O projeto de requalificação da Escola Secundária da Boa Nova, que era da responsabilidade da empresa Parque Escolar, foi suspenso em 2012 por decisão do Governo liderado por Pedro Passos Coelho (PSD) durante o programa de resgate financeiro de que Portugal foi alvo, recordou.

O novo projeto, com um preço base de 7,5 milhões de euros, vai ser comparticipado a 40% por fundos comunitários, 4% pelo Ministério da Educação e os restantes 56% pela câmara.