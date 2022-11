Artistas mudam-se para criar obras que desvelam o Interior

Três artistas instalaram-se em Torre de Moncorvo, no âmbito do projeto Vivificar, para documentar a comunidade. As exposições inauguram-se este sábado.

Uma artista norueguesa, um fotógrafo e um realizador de vídeo, ambos portugueses, mudaram-se e passaram mais de um mês no concelho de Torre de Moncorvo para participar no Vivificar, um projeto que "através da arte, contribui para a reflexão sobre a importância de viver e ficar nos territórios de baixa densidade", explicou Virgílio Ferreira, responsável pela iniciativa.

Os artistas levaram uma lufada de ar fresco às localidades, onde ficaram a viver, onde hoje serão inauguradas as três exposições resultantes das residências artísticas.