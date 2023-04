Atletas do combate à misoginia abrem programa Corpo + Cidade

O segmento Corpo+ Cidade, edificado pelo Balleteatro, arranca esta sexta-feira no Festival DDD - Dias da Dança. O programa é promovido para o espaço público e tem entrada gratuita. Espetáculo inaugural foca a necessidade do equilíbrio entre masculino e feminino. "Estamos ainda muito longe da equidade pretendida", diz o coreógrafo Max Oliveira.

Para o programa que já existe há nove anos, sendo aglutinado nos últimos sete, o DDD designou seis locais: Avenida dos Aliados, Casa da Arquitetura, Estação de Metro de São Bento, Alameda das Fontainhas, Varais da Afurada e Parque da Cidade. O que se pediu aos artistas foi que fizessem criações adaptadas ao local, numa "escuta dos espaços", explica Flávio Rodrigues, que faz a curadoria do ciclo com Isabel Barros.

"São lugares de passagem e transição, alguns mais escondidos das cidades, todos com performances em estreia", detalha o curador.

PUB

A edição deste ano conta com os coreógrafos Max Oliveira, Bouziane Bouteldja, Flávio Rodrigues, Coletivo FBAUP & Jorge Gonçalves, Isabel Barros & Carlos Guedes e ainda Maurícia Neves, que durante as sextas, sábados e domingos do DDD apresentam as suas propostas.

"B Girls" é a criação que inaugura o ciclo no espaço público, esta sexta-feira, às 18 horas, na Avenida dos Aliados, no Porto. "Um combate à misoginia", proposto pelo coreógrafo Max Oliveira que apresenta um plano para quatro atletas: três delas olímpicas, que assinalam a aguardada estreia do breakdance, como modalidade olímpica em Paris 2024. Cat e Vanessa são as representantes portuguesas nesta coreografia, mas também Luma, da Colômbia e Anti, da seleção italiana, completam o elenco de "B Girls".

"O espetáculo surge de uma necessidade muito grande de fazer entender que ainda estamos muito longe da equidade pretendida. Eu sou representante da cultura hip hop que tem sido um `man's world´, como outras subculturas, maioritariamente masculinas, em que a superioridade de participantes masculinos é ainda muito grande", aponta o coreógrafo Max Oliveira.

"Estas quatro B Girls são uma peça fundamental e um instrumento bélico de equilíbrio pela equidade", conta. Resta saber como deixa cair: "Será que vão ganhar a batalha?" Resultados a confirmar esta sexta-feira.

Todos os espetáculos do Corpo+Cidade são gratuitos e não carecem de marcação prévia.

PROGRAMA CORPO+CIDADE

21 ABR | SEX. | 18h00 | Avenida dos Aliados

Max Oliveira - B Girls

22 ABR | SAB. | 18h00 | Casa da Arquitectura

Bouziane Bouteldja / DANS6T - RITUAL DA VIDA

23 ABR | DOM. | 14h00 | Estação de Metro de São bento

Flávio Rodrigues - escrita | da atenção pluriprisma

28 ABR | SEX. | 18h00 | Alameda das FontaInhas

Coletivo FBAUP & Jorge Gonçalves - Crossing Spaces / Living Bodies II

29 ABR | SÁB. | 15h00 | Varais da Afurada

Isabel Barros & Carlos Guedes - Pondo rezas nos lábios

30 ABR | DOM. | 16h00 | Parque da Cidade

Maurícia | Neves - WHAT TOOK YOU so long?