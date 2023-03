As avelãs que inspiraram as telas de Luísa Gonçalves

Mariana Soares Hoje às 18:58 Facebook

A nova exposição da artista plástica Luísa Gonçalves está patente ao público até 8 de abril na Cooperativa Árvore, no Porto, e transporta os visitantes para a região das Beiras, de onde é natural.

Inaugurada no passado dia 11 de março, a exposição de pintura e desenho "Os caminhos da criação" da autoria de Luísa Gonçalves, pode ser visitada até ao próximo dia 8 de abril.

Tendo como espaço a Árvores, cooperativa de atividades artísticas, a exposição foca-se no ainda inexplorado artisticamente mundo das aveleiras, muito presentes nas Beiras, de onde a artista é originária.

Das obras apresentadas, parte considerável são variações sobre as brácteas que envolvem as avelãs durante o processo de crescimento, mudando de verde para castanho, um aspeto da fruta que, de acordo com o professor e escritor Nuno Higino, fascinou a artista.

Luísa Gonçalves tem conquistado com o seu trabalho vários prémios na área das artes plásticas desde 1970 até à atualidade.

"Os caminhos da criação" pode ser visitada de segunda a sábado. Durante a semana, o horário está estabelecido entre as 10 horas e as 18.30 horas, com pausa para almoço das 13 horas às 14 horas. Aos sábados, pode ser visitada das 14 horas às 19 horas. A exposição encerra aos domingos.

Cooperativa Árvore

Rua de Azevedo de Albuquerque, 1, Porto