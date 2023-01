As cartas que Bob escreveu quando ainda não era Dylan

Muito antes de Bob ser Dylan, a vários anos de distância de o seu nome se converter em ídolo para milhões e milhões de pessoas pelo mundo fora, havia um adolescente que escrevia cartas de amor. "Ridículas", como todas as cartas de amor, na lógica pessoana, mas reveladoras de uma dimensão sonhadora e frágil que não encaixa de todo na imagem de eremita associada há várias décadas ao influente artista norte-americano, hoje com 81 anos.

Compradas no ano passado pela Livraria Lello, do Porto, que desembolsou um total de 519 mil e 300 euros pela sua posse, estas cartas vão ser agora mostradas em público pela primeira vez no Porto, hoje, dia em que aquele espaço faz 117 anos.

Para já, do lote de 42 cartas adquiridas, será mostrada ao público apenas uma, mas seguramente uma das mais simbólicas. Nela, Robert Zimermann, nome de batismo do músico e compositor, partilha os seus sonhos com a amada, Barbara Ann Hewitt, dizendo-lhe que um dia iria vender um milhão de discos. Uma aparente megalomania, mas que, afinal, ficou muito aquém dos 125 milhões de álbuns já vendidos pelo autor de "Like a rolling stone".