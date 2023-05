As crianças dos anos 1980 ainda estão vivas

Catarina Ferreira Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Já disponível no Disney +, a série "Fleishman is in trouble" resgata uma faixa etária que parecia obliterada na ficção.

Para a geração representada em "Foi assim que aconteceu", mítica série de êxito que foi exibida entre 2005 e 2014, parecia existir um fosso ficcional, não havendo, a partir daí, séries de culto que a representasse, como se tivesse sido obliterada. Até que no final do ano passado começou a ser exibido "Fleishman is in trouble", uma minissérie dramática criada por Taffy Brodesser-Akner, baseada no seu romance homónimo de 2019. Em Portugal a série estreou no final de fevereiro.

O drama existencialista, além de contar com Josh Radnor, (Ted em "Foi assim que aconteceu") num papel secundário, parece ser um espelho da evolução natural das suas vidas. Já não são os jovens adultos, na euforia de escolher uma carreira, um parceiro, um estilo de vida, com todas as possibilidades em aberto, mas uma geração recém-aterrada nos 40, a vivenciar a falência de todas as suas escolhas.

PUB

O guião assenta em três amigos: um recém-divorciado com dois filhos (Toby Fleishman); uma mulher casada com dois filhos (Libby Epstein) e um eterno boémio que nunca quis casar ou ter filhos (Seth). Nenhum dos três é feliz, à excepção de breves momentos, dando a certeza de que a vida adulta é uma infindável armadilha para a qual nenhum deles estava preparado.

O motor da narrativa é o desaparecimento de "Rachel", a ex-mulher de Toby Fleishman, uma "workaholic" que misteriosamente deixa os filhos de madrugada para nunca mais aparecer. Atendendo ao discurso do ex-marido e dos amigos ela é um monstro, mas o desenrolar da série permite ver que, como na "perspectiva jornalística, é sempre necessário conhecer os dois lados", como Libby Epstein explica.

Os temas complexos são aqui explanados de forma profunda, uma das especificidades da série é que os personagens não são só o que fazem, é dado acesso ao espectador ao que estão a pensar a cada momento. Numa gincana entre saúde mental, crises existenciais, violência obstétrica, maternidade, amor, sexo e escapatórias ao tédio fica a certeza de que o futuro está por escrever.

"Fleishman is in trouble "

Jesse Eisenber e Adam Brody

DISNEY +