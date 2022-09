As de "Lá de Riba" escreveram livro sobre o linguajar do povo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:38 Facebook

Duas amigas de infância de Riba de Mouro, Monção, lançam obra sobre o "riba-mourês". Reproduzem diálogos e divulgam histórias de vida, tradições, adágios, comidas, saberes, rezas e mezinhas.

Quando Alda Barreiros, 46 anos, professora de Português, e Maria Alves, 44, contabilista, ambas nascidas na montanha, em Riba de Mouro, Monção, começam a falar "riba-mourês" entre si é preciso um dicionário para traduzir. A conversa faz lembrar a língua galega, cerrada, meio cantada e dominada pela troca do V pelo B, o X e o Tch.

As amigas de infância, que na sua região já são conhecidas por "as de lá de Riba", divertem-se e divertem quem as ouve e lê no blogue "Lá de Riba". Um espaço virtual criado em 2012 para reproduzir conversas e mostrar o quotidiano da aldeia, situada a quase 1400 metros de altitude.