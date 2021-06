As distâncias que nos aproximam

Sérgio Almeida Hoje às 14:40 Facebook

Há uma nova antologia de poesia catalã disponível nas livrarias portuguesas. Intitula-se "Resistir ao tempo" e oferece uma panorâmica invulgarmente ampla sobre as minudências desta língua aparentemente estranha, mas à qual não faltam ligações com o idioma pátrio.

Uma antologia é sempre um olhar parcial que é lançado com a ilusão de abarcar de forma total uma determinada realidade literária. Entre a plenitude que se quer atingir e a escassa amostra disponibilizada, a distância é sempre (demasiado) grande.

Agora publicada pela Assírio & Alvim, a antologia de poesia catalã "Resistir ao tempo" não é exceção. Nem poderia sê-lo, aliás, a menos que a sua produção literária fosse tão escassa ou destituída de interesse que poderia caber de forma satisfatória num volume.

Com mais de oito séculos de História e uma língua desde sempre colocada ao serviço da resistência - contra o centralismo castelhano, antes de mais -, o catalão encontrou na poesia um lirismo tantas vezes negado pela realidade.

Como escreveu Ángel Guimerà em meados do século XIX, no admirável poema "O santo espinho", "somos e seremos o povo catalão, / queiram ou não, haja ou não vontade / debaixo do sol não há outro chão / com tal razão de vaidade".

O orgulho (que não pode nem deve ser confundido com altivez) perpassa por esta edição bilingue, cujo confronto entre o original e a tradução portuguesa dá azo a um curioso exercício de descoberta de semelhanças improváveis entre ambos os idiomas.

À medida que nos embrenhamos nestes poemas, a estranheza com que se escuta esta língua dúctil e deslizante vai dando lugar a uma rendição crescente por parte do leitor.

O desejo dos organizadores de oferecerem uma panorâmica poética através dos tempos alargou o espectro dos autores incluídos na antologia, mas fez reduzir a criação poética reservada a cada um.

O que equivale por dizer que dispensaríamos boa parte dos vários poetas incluídos (não por serem necessariamente fracos, mas porque a voz autoral não é distinguível da maioria) se isso significasse lermos mais textos de poetas como Felícia Fuster: "Invocarei o asfalto da sombra / os dentes que como pedras apodrecem / os números cabalísticos da pele /vencida, os mortos ressuscitados / e sem crânio / os deuses perdidos e amarelos / o meu sangue que nada estagna e mais ainda / para que reencontres / a luz que se estende pela parede".

Incompleta e desigual, como todas as antologias, "Resistir ao tempo" contém, todavia, centelhas luminosas sob a forma de poemas capazes de justificarem por si a sua edição.