"As editoras só apostam em projetos comerciais"

Sérgio Almeida Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo disco de André Sarbib foi viabilizado com apoio dos seguidores. "La joie et le tendre" homenageia Ivan Lins

O nome de André Sarbib é sinónimo de jazz há décadas a fio. Seja pelos incontáveis concertos em que participou ou pelas igualmente numerosas parcerias criativas com artistas como Joe Lovano, Ivan Lins ou Barry Altschul, não faltam motivos para que o seu percurso deixe de evocar sensações familiares junto de muitos melómanos portugueses.

Ao já invulgarmente preenchido itinerário artístico de Sarbib acaba de somar-se mais uma etapa, o lançamento de "La joie et le tendre", quinto disco do artista que, embora nascido no Porto, sempre manteve a nacionalidade francesa, como forma de homenagear o pai, o também músico e pianista de jazz Roger Sarbib.

O idioma francês foi mesmo o escolhido para este trabalho, que assenta em 11 temas do vasto repertório de Ivan Lins cantado por André Sarbib. A ideia partiu do próprio músico brasileiro que, pouco familiarizado com o francês, desafiou o músico e amigo de longa data a assumir também a componente vocal. "Fui tão incentivado pelo Ivan Lins e por outros amigos que acabei mesmo por concordar", recorda.

Mais associado ao piano, o autor de "Coisas da noite" sempre cantou com frequência, como foi disso exemplo o anterior disco, "This is it!", e diz-se igualmente à vontade em ambos os territórios. Acima de tudo, considera-se "um músico de concertos", embora também aprecie a minúcia dos discos, em que "cada falha acaba por notar-se de imediato".

"Resposta fantástica" dos fãs

O disco agora lançado permitiu o reencontro com Ivan Lins, com quem Sarbib toca durante as suas digressões europeias. Apesar do profundo conhecimento da sua música, o pianista revela que a surpresa e a descoberta continuam a estar presentes nos seus reencontros. "Trabalhar com o Ivan é excecional. Ele tem uma alma gigante e uma química impressionante em cima do palco, que transmite para o público, mas também para os músicos. É como se tocássemos o dobro", sustenta.

PUB

A forte cumplicidade com Lins deve-se também à partilha da visão artística, em especial durante os concertos. Para ambos, afiança André Sarbib, "o que importa é tocar uma música de maneira sempre diferente, mesmo que já tenha sido interpretada muitas vezes".

Gravado há seis anos no Porto, "La joie et le tendre" esteve "na gaveta" até bem recentemente. As tentativas de encontrar uma editora não foram bem sucedidas, o que, para o experiente músico, representa "mais uma prova de que as editoras agora só apostam em projetos comerciais".

Para viabilizar o projeto, recorreu a uma edição de autor através de uma plataforma de "crowdfunding" e a resposta dos seus seguidores não se fez esperar: em poucas semanas, angariou os cinco mil euros necessários à gravação do disco. A "resposta fantástica" deixou-o embevecido, até porque ainda hoje não dispensa o objeto físico, por muito que "os CD já quase não tenham saída".

Nas plataformas online, o disco pode ser escutado (e adquirido) no Bandcamp, mas não no popular Spotify. A escassa retribuição financeira atribuída pela empresa sueca aos artistas esteve na origem da decisão de Sarbib, que afirma "ser já tempo de a comunidade musical aprender a defender e a reivindicar os seus direitos".

Concertos à espera do abrandamento da pandemia

A apresentação ao vivo de "La joie et le tendre" é um dos objetivos de Sarbib para 2022. Mas a incerteza que ainda persiste -basta relembrar os cancelamentos em série verificados esta semana - torna a marcação mais difícil do que parecia à primeira vista.

O Porto e Lisboa são cidades que vão estar seguramente na digressão, tal como Paris. Não só porque o disco é cantado em francês, mas também pela participação da cantora Carole Simon. A presença de Ivan Lins em algumas dessas datas é também uma forte possibilidade.